Cutro | l' invasata contesta Meloni? Una tremenda figuraccia | fotografata così | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Peluche contro le auto su cui viaggiavano la premier Giorgiae i ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani, tutti diretti in municipio aper presiedere il Cosiglio dei ministri dedicato al nuovo pacchetto sull'immigrazione. A lanciarli un gruppo di persone assiepate in una piazza distante un centinaio di metri dal palazzo comunale. La protesta è stata organizzata per i bimbi morti nel naufragio di domenica 26 febbraio al largo delle coste calabresi. Nonostante le urla, qualcuno avrebbe detto "vergogna" e "assassini", ci sarebbe stato anche qualche applauso per la. Poco fa, prima dell'inizio del Cdm, la premier ha scoperto una targa in ricordo delle vittime del naufragio nella sede del Comune di. In strada, a protestare, c'erano sia i Si Cobas sia i collettivi ...