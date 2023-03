Cutro, la solita sceneggiata “rossa” di Cobas e sindacati di base contro il governo. Ma la gente non abbocca (Di giovedì 9 marzo 2023) Il premier Giorgia Meloni è arrivata a Cutro alle 16 in punto per presiedere il Consiglio dei ministri straordinatio dedicato all’immigrazione a 12 giorni dalla tragedia di Steccato. Con lei sono arrivati i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. Un forte gesto simbolico per riaffermare oltre al dolore per la tragedia, la centralità assoluta dell’emergenza migranti nell’agenda del governo. L’arrivo del presidente del Consiglio al Palazzo Comunale di Cutro è stato accolto dagli applausi delle persone presenti- riporta l’Adnkronos- tenuti a distanza dalle forze dell’ordine. Che la premier ha ricambiato con un saluto prima di entrare in Comune. Prima che il corteo arrivasse a destinazione, passando lungo la via centrale del paese, alcuni manifestanti hanno lanciato dei ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Il premier Giorgia Meloni è arrivata aalle 16 in punto per presiedere il Consiglio dei ministri straordinatio dedicato all’immigrazione a 12 giorni dalla tragedia di Steccato. Con lei sono arrivati i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. Un forte gesto simbolico per riaffermare oltre al dolore per la tragedia, la centralità assoluta dell’emergenza migranti nell’agenda del. L’arrivo del presidente del Consiglio al Palazzo Comunale diè stato accolto dagli applausi delle persone presenti- riporta l’Adnkronos- tenuti a distanza dalle forze dell’ordine. Che la premier ha ricambiato con un saluto prima di entrare in Comune. Prima che il corteo arrivasse a destinazione, passando lungo la via centrale del paese, alcuni manifestanti hanno lanciato dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Cutro, la solita sceneggiata “rossa” di Cobas e sindacati di base contro il governo. Ma la gente non abbocca… - AScolastici : RT @PiramideRossa: Doveva essere un #ConsiglioDeiMinistri di #riscatto del #governomeloni…e invece si sta rivelando la solita #passarellame… - PiramideRossa : Doveva essere un #ConsiglioDeiMinistri di #riscatto del #governomeloni…e invece si sta rivelando la solita… - LDistratta : #unaTARDIVA_gita_aCUTRO A non fare un cazzo se non la solita propaganda e senza neppure omaggiare i morti. A propos… - giuseppecaput13 : Oggi si svolge a Cutro la solita pagliacciata dei politici che non è altro che il solito teatrino che ogni governo fa dopo una catastrofe. -