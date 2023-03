Cutro: il Cdm vara una stretta contro gli scafisti con pene durissime. La Meloni: “Un segnale simbolico e concreto” (Di giovedì 9 marzo 2023) Un Consiglio dei ministri particolare, in parte ‘condizionato’ dalla location e dall’atmosfera circostante (ne parleremo a seguire), non proprio delle migliori. Tuttavia, a conclusione del confronto, nell’ambito del tema portante c’è stato davvero un bel segnale, grazie all’approvazione (all’unanimità), del decreto con disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso e di prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare, contenente la stretta sugli scafisti e le nuovo norme. Il Cdm a Cutro: l’arrivo del governo tra applausi e contestazioni. La Meloni svela la targa contro i trafficanti che riporta le parole di Francesco espresse domenica scorsa nell’Angelus Un arrivo, quello di parte dei componenti del governo, che Cutro ha salutato in due modi differenti: da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) Un Consiglio dei ministri particolare, in parte ‘condizionato’ dalla location e dall’atmosfera circostante (ne parleremo a seguire), non proprio delle migliori. Tuttavia, a conclusione del confronto, nell’ambito del tema portante c’è stato davvero un bel, grazie all’approvazione (all’unanimità), del decreto con disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso e di prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare, contenente lasuglie le nuovo norme. Il Cdm a: l’arrivo del governo tra applausi e contestazioni. Lasvela la targai trafficanti che riporta le parole di Francesco espresse domenica scorsa nell’Angelus Un arrivo, quello di parte dei componenti del governo, cheha salutato in due modi differenti: da ...

