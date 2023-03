Cutro, il Cdm blocca due salme dei migranti: 'Il comune è chiuso, niente certificato di morte' (Di giovedì 9 marzo 2023) La strage di Cutro continua a far discutere. Mentre Giorgia Meloni e il Consiglio dei ministri è riunito per varare il nuovo decreto legge sui migranti , due salme attendono di essere trasferite in ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 marzo 2023) La strage dicontinua a far discutere. Mentre Giorgia Meloni e il Consiglio dei ministri è riunito per varare il nuovo decreto legge sui, dueattendono di essere trasferite in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Giorgia Meloni arriva a Cutro per il cdm, i manifestanti lanciano peluche verso le auto della scorta - lauraboldrini : #Piantedosi doveva rispondere a una sola domanda e non l’ha fatto: perché la Guardia Costiera, che ha mezzi inaffon… - localteamtv : Cdm a Cutro, sit-in di protesta contro il governo: la polizia invita i manifestanti a spostarsi, loro si rifiutano… - tmirante : Ma voi avete votato sta brigata alla rinfusa? Bo? Spero che vi accorgiate dell'errore. CDM #Cutro - robanzat : RT @ultimora_pol: Matteo #Renzi: 'Meloni e Salvini potevano stare in aula anziché rincorrere la passerella mediatica del Cdm a Cutro' @ult… -