Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuciaDiMartin18 : RT @TV2000it: #Migranti, card. #Zuppi: uscire dalla logica dell’#emergenza #8marzo #naufragio #naufragioCrotone #Cutro #scafisti #Tv2000 @… - TV2000it : RT @TV2000it: #Migranti, card. #Zuppi: uscire dalla logica dell’#emergenza #8marzo #naufragio #naufragioCrotone #Cutro #scafisti #Tv2000 @… - tg2000it : RT @TV2000it: #Migranti, card. #Zuppi: uscire dalla logica dell’#emergenza #8marzo #naufragio #naufragioCrotone #Cutro #scafisti #Tv2000 @… - TV2000it : #Migranti, card. #Zuppi: uscire dalla logica dell’#emergenza #8marzo #naufragio #naufragioCrotone #Cutro #scafisti… - smejzenstejn : Raga’ che ne dite se ci scambiamo le gift card di Shein che abbiamo vinto su Instagram? Ne ho diverse, ma cerco que… -

... ad askanews, sulla tragedia di."Credo che la tragedia dici insegni tante cose - ... conclude il. Zuppi. 9 marzo 2023Il. Matteo Zuppi auspichiamo 'una risposta strutturale, condivisa e solidale tra le ... Assistente ecclesiastico del Gruppo Isola Capo Rizzuto 1 Nell'immagine la Via Crucis a Steccato di(KR)...Sono partiti all'improvviso quindi abbiamo distribuiti kit igienici e sim. Per i primi quattro giorni sono stati ospiti delle realtà socialie Crotone, dopo l'arrivo di Mattarella ( Strage ...

Cutro, card. Zuppi: serve un sistema per gestire il fenomeno - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...In un messaggio - firmato dai presidenti del comitato nazionale, Roberta Vincini, Francesco Scoppola e dall’assistente ecclesiastico generale p. Roberto Del Riccio sj insieme a Daniela Ferrara e Fabri ...