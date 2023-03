Cutro blindata per il Consiglio dei ministri: le scritte sui muri contro il governo (Di giovedì 9 marzo 2023) È previsto per le 15.45 di oggi, giovedì 9 marzo, il Consiglio dei ministri straordinario convocato al Comune di Cutro, in relazione al naufragio dei migranti del 26 febbraio che ha provocato 72 morti accertati. La città di Cutro è blindata, con le vie del centro chiuse, in particolare nelle vicinanze del Municipio, che accoglierà L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) È previsto per le 15.45 di oggi, giovedì 9 marzo, ildeistraordinario convocato al Comune di, in relazione al naufragio dei migranti del 26 febbraio che ha provocato 72 morti accertati. La città di, con le vie del centro chiuse, in particolare nelle vicinanze del Municipio, che accoglierà L'articolo proviene da Inews24.it.

