Cutro blindata per il Cdm Peluche | proteste ma anche applausi all' arrivo di Meloni

(Di giovedì 9 marzo 2023) I primo Consiglio dei ministri in trasferta per un giorno si svolge simbolicamente a, in provincia di Crotone, teatro del naufragio del 26 febbraio scorso in cui sono morti 72 migranti. Al ...

per Cdm. Peluche e applausi all'arrivo di Meloni Emergenza migranti: 1.355 sbarcati a Lampedusa in 24 ore Ucraina, pioggia di missili in 10 regioni, compresa Kiev Proteste Georgia: ...- I primo Consiglio dei ministri in trasferta per un giorno si svolge simbolicamente a, in provincia di Crotone, teatro del naufragio del 26 febbraio scorso in cui sono morti 72 migranti. Al ......Consiglio dei ministri convocato a, nel Crotonese, nelle cui acque il naufragio di un barcone carico di migranti il 26 febbraio scorso ha causato 72 vittime accertate È una cittadina...

Meloni: "Fino a trent'anni per i trafficanti, ripristinato il decreto flussi" AGI - Agenzia Italia

È iniziata nel palazzo del Comune di Cutro (Crotone) la riunione del Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno, tra l’altro, il decreto sui migranti. E’ una… Leggi ...A 12 giorni dal naufragio dei migranti a Cutro, che ha causato finora oltre 70 vittime accertate, si riunisce in Calabria il Cdm.