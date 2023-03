Cultura: Regione, fondamentale tutelare unicità e bellezze Val Resia (Di giovedì 9 marzo 2023) Le peculiarità assolutamente uniche della Val Resia al centro dell’incontro che l’assessore regionale alla Cultura ha avuto oggi con il sindaco e la Giunta del Comune di Resia. Questa bellissima valle, che separa le Alpi Giulie a nord dalle Prealpi Giulie Orientali a sud, per la sua peculiarità durante l’intero periodo invernale ha una sola strada d’accesso. Queste condizioni – sottolinea l’esponente della Giunta – hanno fatto sì che in questo contesto si consolidassero abitudini e tradizioni del tutto particolari legate al fatto che qui si stanziarono anticamente delle popolazioni di ceppo slavo alpino che restando isolate hanno mantenuto nei secoli linguaggio e tradizioni. In Val Resia ancora oggi si parla infatti il Resiano, cui l’Ecomuseo ha dedicato studi importanti fatti con diverse Università ... Leggi su udine20 (Di giovedì 9 marzo 2023) Le peculiarità assolutamente uniche della Valal centro dell’incontro che l’assessore regionale allaha avuto oggi con il sindaco e la Giunta del Comune di. Questa bellissima valle, che separa le Alpi Giulie a nord dalle Prealpi Giulie Orientali a sud, per la sua peculiarità durante l’intero periodo invernale ha una sola strada d’accesso. Queste condizioni – sottolinea l’esponente della Giunta – hanno fatto sì che in questo contesto si consolidassero abitudini e tradizioni del tutto particolari legate al fatto che qui si stanziarono anticamente delle popolazioni di ceppo slavo alpino che restando isolate hanno mantenuto nei secoli linguaggio e tradizioni. In Valancora oggi si parla infatti ilno, cui l’Ecomuseo ha dedicato studi importanti fatti con diverse Università ...

