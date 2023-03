Cultura: gita in realtà aumentata alla scoperta dei percorsi dell'acqua di Bergamo e Brescia (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. (Adnkronos) - Una gita alla scoperta dei percorsi sotterranei che uniscono le vie dell'acqua tra Bergamo e Brescia, le due città nominate Capitale della Cultura 2023. L'iniziativa è dei consorzi di bonifica dei capoluoghi delle due province, quello dell'Oglio Mella e quello della Media Pianura Bergamasca, che hanno ideato il progetto 'Bergamo Brescia sotterranee' per permettere ai visitatori di conoscere luoghi inaccessibili ricchi di fascino e di storia, rendendo fruibili i passaggi dove l'acqua scorre tutt'oggi e dove solitamente solo gli addetti ai lavori possono entrare. I due consorzi si sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. (Adnkronos) - Unadeisotterranei che uniscono le vietra, le due città nominate Capitale2023. L'iniziativa è dei consorzi di bonifica dei capoluoghie due province, quello'Oglio Mella e quelloa Media Pianura Bergamasca, che hanno ideato il progetto 'sotterranee' per permettere ai visitatori di conoscere luoghi inaccessibili ricchi di fascino e di storia, rendendo fruibili i passaggi dove l'scorre tutt'oggi e dove solitamente solo gli addetti ai lavori possono entrare. I due consorzi si sono ...

