Cultura e legalità, l'associazione Solofra Lab punta sulla figura di Livatino (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSolofra (Av) – Cultura e legalità, dibattito e visione del territorio, inclusione e partecipazione. C'è tutto questo e molto altro ancora nell'incontro organizzato per il 24 marzo presso l'Auditorium del Centro Servizi Asi di Solofra dal titolo 'Rosario Livatino. Un giudice come Dio comanda'. Un dibattito che conferma, ancora una volta che l'associazione Solofra Lab, promotrice dell'evento, rappresenta un presidio di legalità e che, allo stesso tempo, il Centro Servizi diventa punto di riferimento per il territorio allargando il proprio orizzonte in una maniera sensibile e innovativa. Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla Mafia ad Agrigento, il personaggio su cui dibattere e dal quale prendere ovvio ...

