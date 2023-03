Crotone, il sindaco Voce: “Sgarbo istituzionale non invitarci al Consiglio dei ministri. Questa città ha dato l’anima e il cuore” (Di giovedì 9 marzo 2023) “Non invitare il sindaco di Crotone è stato uno Sgarbo istituzionale ma non tanto a me sindaco quanto alla intera cittadinanza. Il Presidente della Repubblica Mattarella è tutto un altro pianeta”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Crotone Vincenzo Voce arrivato poco fa al Palamilone dove c’è la camera ardente con le salme. “Meloni ha invitato tutti, dal presidente della provincia al sindaco di Cutro e altre autorità ma non ha ritenuto di invitare il sindaco di Crotone nonostante tutto quello che abbiamo fatto. Ammetto di esserci rimasto male”, dice. “Dopo Piantedosi che è venuto poche ore dopo il naufragio qui non si è visto nessun componente del governo”, spiega. Poi dice che è stato “un atto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) “Non invitare ildiè stato unoma non tanto a mequanto alla intera cittadinanza. Il Presidente della Repubblica Mattarella è tutto un altro pianeta”. A dirlo all’Adnkronos è ildiVincenzoarrivato poco fa al Palamilone dove c’è la camera ardente con le salme. “Meloni ha invitato tutti, dal presidente della provincia aldi Cutro e altre autorità ma non ha ritenuto di invitare ildinonostante tutto quello che abbiamo fatto. Ammetto di esserci rimasto male”, dice. “Dopo Piantedosi che è venuto poche ore dopo il naufragio qui non si è visto nessun componente del governo”, spiega. Poi dice che è stato “un atto di ...

