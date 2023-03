Cristina Scuccia | l’ex suora lancia il suo nuovo singolo in abiti “civili” e tacchi argento | «La ricerca della felicità è possibile»

(Di giovedì 9 marzo 2023) Si intitola Laè una direzione. Ed è ildi, che segna ufficialmente l’iniziosua nuova vita “in”. Ad annunciarlo è stata propriocon un post su Instragram. «La! Spesso non ci accorgiamo di essere speciali per quello che siamo e abbiamo ancora molto da scoprire. Ma cos’è la? Forse come dice la canzone è una direzione e mai un arrivo. Un viaggio fatto di attimi da mettere in valigia di cui fare tesoro per ripartire con più grinta di prima. Vorresti continuare questo viaggio con me?», si legge nel post di lancio. Dopo il ...

Si intitola La felicità è una direzione . Ed è il nuovo singolo di, che segna ufficialmente l'inizio della sua nuova vita "in abiti civili".

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, ha annunciato il nuovo singolo La felicità è una direzione, in uscita il prossimo 17 marzo