Cristiano Ronaldo, l’orgoglio più grande per il fuoriclasse: non aveva mai vissuto un momento così (Di giovedì 9 marzo 2023) Cristiano Ronaldo esce allo scoperto e manifesta tutto l’orgoglio possibile e immaginabile. Non era mai arrivato a provare certe emozioni. Il fuoriclasse portoghese, protagonista di cinque palloni d’oro in carriera, Cristiano Ronaldo è uscito allo scoperto in seguito ad un grande momento personale. Come ben sappiamo dopo la dolorosa separazione dalla sua ex squadra, il Manchester Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 9 marzo 2023)esce allo scoperto e manifesta tuttopossibile e immaginabile. Non era mai arrivato a provare certe emozioni. Ilportoghese, protagonista di cinque palloni d’oro in carriera,è uscito allo scoperto in seguito ad unpersonale. Come ben sappiamo dopo la dolorosa separazione dalla sua ex squadra, il Manchester Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CFC_Janty : Cristiano Ronaldo appreciation tweet. - FrankKhalidUK : Gianluigi Buffon talking about Cristiano Ronaldo. - TeamCRonaldo : Cristiano Ronaldo’s new car Bugatti Centodieci in Saudi. - hoenfer : @leoncitodelfut ?????????????? : Foden ???? : Pedri ???? : Chiesa ???? : Ney Jr ???? : Mbappe ???? : Ter Stegen ???? : Gakpo ???? : Messi ???? : Cristiano Ronaldo - Cool__CarT : RT @annieleibovitz: Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, 2022 / For @LouisVuitton -