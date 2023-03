Crimea a Putin, Donbass federale: l’Ue prepari il piano di pace (Di giovedì 9 marzo 2023) Quando si parla di conflitto ucraino con gli amici che vedono la realtà in bianco e nero e che, nella loro indignazione nei confronti dell’autocrate russo (indubbiamente un dittatore cinico e calcolatore), sono rafforzati dagli editoriali dei grandi giornali nazionali, viene fuori il solito discorso: irrompere con la forza in casa d’altri significa violare il diritto internazionale, attentare alla libertà di stati sovrani. Come si fa a non essere d’accordo? Solo che la storia – e quella moderna e contemporanea non fa eccezione – è piena di irruzioni nelle “case degli altri”. Vittorio Emanuele II e Napoleone III non invasero uno stato sovrano, l’Impero asburgico? E Garibaldi, sbarcando a Marsala, non metteva fine a un Regno che chiedeva solo di essere lasciato in pace tra l’acqua santa (lo Stato pontificio) e quella salata (il Mediterraneo)? E, nei nostri tempi, non ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 9 marzo 2023) Quando si parla di conflitto ucraino con gli amici che vedono la realtà in bianco e nero e che, nella loro indignazione nei confronti dell’autocrate russo (indubbiamente un dittatore cinico e calcolatore), sono rafforzati dagli editoriali dei grandi giornali nazionali, viene fuori il solito discorso: irrompere con la forza in casa d’altri significa violare il diritto internazionale, attentare alla libertà di stati sovrani. Come si fa a non essere d’accordo? Solo che la storia – e quella moderna e contemporanea non fa eccezione – è piena di irruzioni nelle “case degli altri”. Vittorio Emanuele II e Napoleone III non invasero uno stato sovrano, l’Impero asburgico? E Garibaldi, sbarcando a Marsala, non metteva fine a un Regno che chiedeva solo di essere lasciato intra l’acqua santa (lo Stato pontificio) e quella salata (il Mediterraneo)? E, nei nostri tempi, non ...

