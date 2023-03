Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca_Scialo81 : Crepe in un reattore nucleare francese: cosa rischia Italia? - ilgiornale : In Normandia il reattore di Penly ha una crepa notevole e profonda. Ma le autorità invitano a non farsi prendere da… -

...settimane che è la scoperta di una crepa di corrosione (...) su uno dei circuiti deldi ... "Non si tratta di micro -. Quando rimangono appena 4 mm su uno spessore di 27, questo ...Quanto è grande la crepa nel. Un campanello d'allarme che risuona forte in Francia, tanto ...dell'Autorità per la Sicurezza francese ha quindi sottolineato che non si tratta di "micro". ......di energia in Francia) ha inviato all'ASN un aggiornamento riguardante la presenza dida tensocorrosione su diversi reattori in alcune centrali nucleari francesi, ovvero il3 della ...

Crepa nella centrale nucleare: la Francia spegne un altro reattore EuropaToday

Il reattore Penly 1 presenta un'importante frattura sulla sua superficie in conseguenza di un significativo difetto di tenso-corrosione ...Cresce la preoccupazione in Francia dopo la segnalazione di un possibile malfunzionamento di uno dei reattori della centrale nucleare Penly 1, in Francia. Nella centrale nucleare, che si trova nell’Al ...