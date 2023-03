Covid, un concerto di campane nel ricordo delle vittime unirà Bergamo e Brescia (Di giovedì 9 marzo 2023) «Land Music». Sabato 18 marzo, giornata della memoria, dalle 20 i campanili «uniranno» Bergamo e Brescia. In ogni parrocchia rintocchi corrispondenti alle vittime di quel comune. «Il più ampio mai eseguito al mondo». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 9 marzo 2023) «Land Music». Sabato 18 marzo, giornata della memoria, dalle 20 i campanili «uniranno». In ogni parrocchia rintocchi corrispondenti alledi quel comune. «Il più ampio mai eseguito al mondo».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EasyInve : Sabato 18 marzo a #Bergamo e #Brescia si terrà Land Music: le campane di 448 comuni suoneranno insieme, alle 20, in… - Dome689 : Covid, un concerto di campane nel ricordo delle vittime unirà Bergamo e Brescia - holvdmeniall : no raga ho un mal di gola assurdo e tosse e non so se sia la combo concerto in cui mi sono sgolata + freddo allucin… - contu_f : RT @EasyInve: Sabato 18 marzo a #Bergamo e #Brescia si terrà Land Music: le campane di 448 comuni suoneranno insieme, alle 20, in un concer… - innercvild : Ho un mal di gola terrificante, adesso le opzioni sono tre: Ho preso troppo freddo (?) Ho preso il covid a Parigi… -