Covid | perché le motivazioni dell’archiviazione del Tribunale di Roma indeboliscono l’inchiesta dei pm di Bergamo

"Non vi è dubbio che il Presidente del Consiglio, i ministri e i consulenti scientifici non hanno il possesso del virus né lo hanno diffuso e l'aver omesso, secondo l'assunto di una parte dei denuncianti, anticipati provvedimenti di contrasto e di prevenzione, non integra la condotta sanzionata dall'articolo 438 epidemia". Sono poche righe ma "pesantissime" quelle che si leggono nel provvedimento con il quale il Tribunale dei Ministri di Roma ha archiviato l'ex premier Giuseppe Conte e i ministri del suo secondo governo, che a vario titolo, avevano firmato provvedimenti durante la fase emergenziale della pandemia di Covid. Un non luogo a procedere che riguarda gli ex ministri Roberto Speranza (Salute), Luciana Lamorgese (Interno), Lorenzo Guerini (Difesa), Luigi Di Maio (Esteri), Roberto Gualtieri (Economia) e Alfonso Bonafede

