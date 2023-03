Covid, Oms: casi e morti in calo nel mondo ma risalita contagi in Europa (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. (Adnkronos Salute) - Continua il calo dei casi e dei morti di Covid segnalati nel mondo, ma con una risalita dei contagi in Europa. Nei 28 giorni dal 6 febbraio al 5 marzo, a livello globale sono stati registrati circa 4,5 milioni di casi e 32mila decessi, pari a -58% e -65% rispettivamente rispetto ai 28 giorni precedenti. Al 5 marzo, da inizio pandemia sono oltre 759 milioni i contagi confermati e oltre 6,8 milioni le morti. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dall'Organizzazione mondiale della sanità. Ancora una volta Oms ribadisce che "le tendenze attuali sono sottostime del numero reale di infezioni e reinfezioni" da Sars-CoV-2, "come mostrano le indagini sulla prevalenza. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. (Adnkronos Salute) - Continua ildeie deidisegnalati nel, ma con unadeiin. Nei 28 giorni dal 6 febbraio al 5 marzo, a livello globale sono stati registrati circa 4,5 milioni die 32mila decessi, pari a -58% e -65% rispettivamente rispetto ai 28 giorni precedenti. Al 5 marzo, da inizio pandemia sono oltre 759 milioni iconfermati e oltre 6,8 milioni le. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dall'Organizzazione mondiale della sanità. Ancora una volta Oms ribadisce che "le tendenze attuali sono sottostime del numero reale di infezioni e reinfezioni" da Sars-CoV-2, "come mostrano le indagini sulla prevalenza. ...

