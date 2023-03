Covid, Oms: “Calo dei contagi in tutto il mondo tranne che in Europa. La variante più diffusa è Kraken” (Di giovedì 9 marzo 2023) I contagi Covid, secondo l’ultimo rapporto epidemiologico dell’Oms sull’andamento della pandemia, sono in diminuzione in tutto il mondo. Negli ultimi 28 giorni (dal 6 febbraio al 5 marzo 2023), sono stati segnalati infatti quasi 4,5 milioni di nuovi casi di Covid e 32.000 decessi, con una diminuzione rispettivamente del 58% e del 65% rispetto ai ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) I, secondo l’ultimo rapporto epidemiologico dell’Oms sull’andamento della pandemia, sono in diminuzione inil. Negli ultimi 28 giorni (dal 6 febbraio al 5 marzo 2023), sono stati segnalati infatti quasi 4,5 milioni di nuovi casi die 32.000 decessi, con una diminuzione rispettivamente del 58% e del 65% rispetto ai ... TAG24.

