Covid, news. Tribunale dei ministri archivia posizione di Conte, Speranza, Lamorgese. LIVE (Di giovedì 9 marzo 2023) Arciviate anche le posizioni di Guerini, Di Maio, Gualtieri e Bonafede relativamente alla gestione del Covid. Per il Tribunale dei ministri si è trattato di scelte politiche, che non hanno causato la pandemia. Parte dell'indagine di Bergamo è stata trasferita a Roma: gli atti riguardano il mancato aggiornamento del piano pandemico e vedono indagati gli ex ministri Speranza, Lorenzin e Grillo Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 marzo 2023) Arciviate anche le posizioni di Guerini, Di Maio, Gualtieri e Bonafede relativamente alla gestione del. Per ildeisi è trattato di scelte politiche, che non hanno causato la pandemia. Parte dell'indagine di Bergamo è stata trasferita a Roma: gli atti riguardano il mancato aggiornamento del piano pandemico e vedono indagati gli ex, Lorenzin e Grillo

