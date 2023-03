Covid, le news. Comunità scienziati difende chi era in prima linea a inizio pandemia. LIVE (Di giovedì 9 marzo 2023) La Federazione delle società medico scientifiche: "Pienamente solidali con gli esponenti della Comunità scientifica che erano in prima linea nel momento più buio, quando del virus Sars-Cov-2 non si sapeva ancora quasi nulla". Anche i 37 direttori dell'Iss in una lettera esprimono solidarietà a Brusaferro Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 marzo 2023) La Federazione delle società medico scientifiche: "Pienamente solidali con gli esponenti dellascientifica che erano innel momento più buio, quando del virus Sars-Cov-2 non si sapeva ancora quasi nulla". Anche i 37 direttori dell'Iss in una lettera esprimono solidarietà a Brusaferro

