"Costi e flussi". Salvini accelera sul Ponte sullo Stretto (Di giovedì 9 marzo 2023) Sarà un consiglio dei ministri assai corposo quello che si svolgerà giovedì della prossima settimana. Ad annunciarlo è il ministro Matteo Salvini che sta lavorando soprattutto sul decreto che deve dare il via libera al progetto del Ponte tra Sicilia e Calabria: «Vediamo se riusciremo portarlo - ha spiegato in occasione dell'inaugurazione di LetExpo, l'evento della logistica e dei trasporti alla Fiera di Verona - Da 60 anni si parla di dare diritto alla mobilità e alla continuità territoriale a milioni di italiani che sono nati su un'isola. Io penso che l'ingegneria italiana potrà essere un modello di bravura al mondo. In Consiglio dei ministri nel decreto Ponte avremo Costi, flussi di traffico e sostenibilità ambientale». Ma non ci sarà solo questo nel cdm della prossima settimana. Palazzo Chigi sta ...

