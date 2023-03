Così Putin sarà costretto a negoziare | l' ex direttore della Cia svela il piano top secret

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 marzo 2023) Leon Panetta, exCIA, nonché Segretario alla Difesa USA, detta la linea da seguire sulla guerra tra Ucraina e Russia. Il funzionario vicino a Barack Obama è stato intervistato dal CorriereSera e si è soffermato sulle tematiche di politica estera più calde: “Il problema in questo momento è che nessuno dei due campi sembra particolarmente interessato ad arrivare a una pace negoziata in Ucraina. Siache Kiev cercano il vantaggio sul campo. Questo rende molto difficile a qualunque attore esterno sviluppare un approccio che sia accettato da entrambe le parti. La cosa più importante nei prossimi mesi è che l'Ucraina possa mantenere lo slancio, per cacciare i russi dal Donbass, e io li incoraggerei a cercare di riprendere anche la Crimea. Penso che sia l'unico modo per portare ...