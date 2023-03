Cosa sono e come funzionano la telemedicina e la teleassistenza 

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Il ministro Piantedosi doveva dire una sola cosa: mi dispiace, faremo tutto il necessario per evitare altri morti.… - FBiasin : “Senti, chi è secondo te il più grande giocatore degli ultimi 30 anni?”. “Ultimi 30? Mah, io direi #Ronaldo”. “Ah… - FranAltomare : Voi ora dovete dirmi chi sono queste. Cosa fanno nella vita. Perché rendiamo famosa gente così. Perché sono così fa… - NeroThona : RT @CarmelaCusmai: Il tempo cambia le persone, cambia i sentimenti, cambia le situazioni. Il tempo cambia pensieri e sogni... L'unica cosa… - AndreaSerri17 : @ultimora_pol Perché fino ad oggi alla scuola primaria cosa abbiamo insegnato? A decodificare emozioni, gestirle, r… -

...riversati in strada chiamando i soccorsi. Incidente Treviso, due ragazze morte: ipotesi omicidio stradale. Uno dei guidatori è scappato dopo lo schianto Non è stato ancora possibile capire...Più che i casi di rilevanza planetaria,le possibili derive quotidiane ad aver allertato il ... che consiste nel filmare le reazioni dei figli quando ricevono un pezzo di formaggio in faccia (...... per saperne di più I podcast con i dati e le analisista accadendo alle Borse, qual è stato ...i video Le notizie per approfondire Gli approfondimenti delle notizie di Finanza e Risparmiol'...

Carburanti sintetici, alternativa all’elettrico Cosa sono, quanto costano e come funzionano Corriere della Sera

Dal 9 marzo torna su Amazon Prime Video la terza stagione di LOL - Chi ride è fuori: ecco come vedere le prime puntate in streaming gratis ...Quando il mafioso più ricercato d'Italia, Matteo Messina Tenaro, è stato arrestato in Sicilia lo scorso gennaio dopo 30 anni, il primo ministro italiano ...