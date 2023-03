Cosa sappiamo sul farmaco per il diabete Ozempic e perché per dimagrire dovete consultare un dietologo (Di giovedì 9 marzo 2023) Il farmaco per il trattamento del diabete noto come Ozempic contenente il principio attivo semaglutide sta diventando popolare attraverso gli influencer di TikTok per le sue «proprietà dimagranti». Il punto è che non esistono farmaci in grado di farci dimagrire direttamente. Il suo principio attivo semplicemente «sopprime l’appetito», questo lo rende anche pericoloso. Oltre ai potenziali danni di un uso improprio del farmaco c’è anche la beffa: è infatti divenuto introvabile a causa della pubblicità ottenuta su TikTok, il che è un problema per i diabetici che ne hanno davvero bisogno. In Italia l’Aifa riconosce il farmaco solo per il trattamento del diabete. La popolarità impropria che sta ottenendo il farmaco non riguarda solo l’Italia: parliamo di ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Ilper il trattamento delnoto comecontenente il principio attivo semaglutide sta diventando popolare attraverso gli influencer di TikTok per le sue «proprietà dimagranti». Il punto è che non esistono farmaci in grado di farcidirettamente. Il suo principio attivo semplicemente «sopprime l’appetito», questo lo rende anche pericoloso. Oltre ai potenziali danni di un uso improprio delc’è anche la beffa: è infatti divenuto introvabile a causa della pubblicità ottenuta su TikTok, il che è un problema per i diabetici che ne hanno davvero bisogno. In Italia l’Aifa riconosce ilsolo per il trattamento del. La popolarità impropria che sta ottenendo ilnon riguarda solo l’Italia: parliamo di ...

