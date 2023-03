Cosa prevede il decreto migranti approvato a Cutro (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri riunito a Cutro ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all`immigrazione irregolare. Le nuove norme, si legge nella nota di Palazzo Chigi, rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all`azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificano le procedure per l`accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati. Con il decreto si introduce il nuovo reato di "morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina", che prevede gravi pene: da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; da 15 a 24 anni per morte di una persona; da 20 a 30 ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri riunito ahaun-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all`immigrazione irregolare. Le nuove norme, si legge nella nota di Palazzo Chigi, rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all`azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificano le procedure per l`accesso, attraverso canali legali, deiqualificati. Con ilsi introduce il nuovo reato di "morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina", chegravi pene: da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; da 15 a 24 anni per morte di una persona; da 20 a 30 ...

