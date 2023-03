"Cosa mi auguro": Naike Rivelli nuda, attacco choc a Fedez e Ferragni (Di giovedì 9 marzo 2023) Naike Rivelli contro Chiara Ferragni e Fedez. La figlia di Ornella Muti ha pubblicato un video su Instagram nel quale indossa solo un paio di mutande e due copricapezzoli. L'attrice, in particolare, ha parlato della recente proposta di legge francese per la tutela dei minori di 15 anni sui social. Di qui l'attacco contro la coppia, che invece mostra spesso i propri figli sulle piattaforme social. La maggior parte degli utenti, però, l'ha attaccata per il modo in cui era vestita. Nel video in questione la Rivelli prende in giro la Ferragni e i post da lei pubblicati durante la Milano Fashion Week. Poi, riferendosi al rapper, che ha confessato di essersi preso una pausa dai social per motivi di salute, la figlia di Ornella Muti ha detto: "Se non ci vuole ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023)contro Chiara. La figlia di Ornella Muti ha pubblicato un video su Instagram nel quale indossa solo un paio di mutande e due copricapezzoli. L'attrice, in particolare, ha parlato della recente proposta di legge francese per la tutela dei minori di 15 anni sui social. Di qui l'contro la coppia, che invece mostra spesso i propri figli sulle piattaforme social. La maggior parte degli utenti, però, l'ha attaccata per il modo in cui era vestita. Nel video in questione laprende in giro lae i post da lei pubblicati durante la Milano Fashion Week. Poi, riferendosi al rapper, che ha confessato di essersi preso una pausa dai social per motivi di salute, la figlia di Ornella Muti ha detto: "Se non ci vuole ...

