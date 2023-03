“Cosa faceva Edoardo a letto con me”. GF Vip, Micol parla. E Antonella resta muta (Di giovedì 9 marzo 2023) Da quando Antonella Fiordelisi ha deposto le armi decidendo di socializzare con gli spartani, ossia il suo nemico Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Luca Onestini, al GF Vip 7 se ne vedono di tutti i colori. Scene fantascientifiche se si pensa a solo poche settimana fa quando regnava la guerra in casa. La fidanzata di Edoardo Donnamaria ha fatto una domanda scomoda alla sorella d’arte. Fin quando non facevano altro che scontrarsi, in puntata come nel resto della settimana trascorsa nello spiato appartamento del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi minacciava di raccontate delle “cose oscene” su Micol Incorvaia dicendo che gliele aveva riferite Edoardo Donnamaria. E ora l’arrivo della domanda hot, che nessuno avrebbe mai ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 9 marzo 2023) Da quandoFiordelisi ha deposto le armi decidendo di socializzare con gli spartani, ossia il suo nemicoTavassi,Incorvaia, Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Luca Onestini, al GF Vip 7 se ne vedono di tutti i colori. Scene fantascientifiche se si pensa a solo poche settimana fa quando regnava la guerra in casa. La fidanzata diDonnamaria ha fatto una domanda scomoda alla sorella d’arte. Fin quando nonno altro che scontrarsi, in puntata come nel resto della settimana trascorsa nello spiato appartamento del GF Vip 7,Fiordelisi minacciava di raccontate delle “cose oscene” suIncorvaia dicendo che gliele aveva riferiteDonnamaria. E ora l’arrivo della domanda hot, che nessuno avrebbe mai ...

