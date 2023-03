Cosa c’è dietro i guai di Macron (e perché c’entrano le crisi di America e Cina) (Di giovedì 9 marzo 2023) Macron, Biden e Xi Jinping hanno un problema gigantesco in comune: la crisi del Welfare. Riforma delle pensioni e tagli ai sistemi sanitari. L’invecchiamento demografico ci rende molto simili Leggi su corriere (Di giovedì 9 marzo 2023), Biden e Xi Jinping hanno un problema gigantesco in comune: ladel Welfare. Riforma delle pensioni e tagli ai sistemi sanitari. L’invecchiamento demografico ci rende molto simili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : C’è una crepa in ogni cosa, è così che entra la luce. Leonard Cohen - Anthem - MarcoFattorini : Cosa c'è in ballo in Georgia, scritto in modo chiaro sull'asfalto di #Tbilisi - davcarretta : Nel dibattito sulle politiche migratorie sempre più si sente dire che bisogna bloccare le “partenze illegali”. Io… - scandorza : @janira__25 Si ma non sappiamo cosa c’è scritto - Leonessa492 : @gherbitz @patriziasen La penso come te, cosa c'è da festeggiare? -

Da Reza a Pegah, tocca a noi difenderle Ci chiediamo ogni anno a cosa serva una festa della donna. La risposta ce l'ha data oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: a mostrare, sentire le voci, guardare i corpi di donne che ... Migranti, il piano soccorsi della Difesa: 'Ci sarà un '112' del mare'. Ecco il progetto Diism Un cervello digitale, operativo h24. A una manciata di chilometri da Roma. Il nome non è dei più immediati. Diism : Dispositivo interministeriale integrato per la sicurezza marittima. L'immediatezza è ... Patto Ue, sul debito regole più flessibili. Gentiloni: 'Ottima soluzione per l'Italia. Accordo vicino' Il sentiero rimane stretto, ma l' Europa assicura di non voler tornare vittima della trappola dell' austerità . La prima fase di negoziati sulla riforma del Patto di stabilità e crescita è giunta all'... Ci chiediamo ogni anno aserva una festa della donna. La risposta ce l'ha data oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: a mostrare, sentire le voci, guardare i corpi di donne che ...Un cervello digitale, operativo h24. A una manciata di chilometri da Roma. Il nome non è dei più immediati. Diism : Dispositivo interministeriale integrato per la sicurezza marittima. L'immediatezza è ...Il sentiero rimane stretto, ma l' Europa assicura di non voler tornare vittima della trappola dell' austerità . La prima fase di negoziati sulla riforma del Patto di stabilità e crescita è giunta all'... Mia al posto del reddito di cittadinanza, cosa cambia per gli ... Open