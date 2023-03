Cosa c’è di reale (e angosciante) nel dissidio su Bakhmut (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli interrogativi attorno alla battaglia per Bakhmut, e alla carneficina che vi si consuma, sono sempre più assillanti e angosciosi. Ieri era l’8 marzo, e il capo della Wagner, Prigozhin, ha vantato la presa della “parte orientale” di quella che era la città. (Si chiama “Compagnia privata Wagner”, un campione esemplare dell’iniziativa privata nella Russia di Putin). Il presidente Zelensky ha ribadito che la difesa a oltranza di Bakhmut ha per l’Ucraina un’importanza “tattica”, quella che altri chiamano strategica. Perché, ha ripetuto, la caduta di Bakhmut aprirebbe ai russi la strada verso una città cruciale come Kramatorsk, o altri centri come Sloviansk. Zelensky contraddice dunque il giudizio, diventato luogo comune, sul rilievo solo simbolico, “da torneo”, dello scontro per le macerie di Bakhmut, e l’assicurazione ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli interrogativi attorno alla battaglia per, e alla carneficina che vi si consuma, sono sempre più assillanti e angosciosi. Ieri era l’8 marzo, e il capo della Wagner, Prigozhin, ha vantato la presa della “parte orientale” di quella che era la città. (Si chiama “Compagnia privata Wagner”, un campione esemplare dell’iniziativa privata nella Russia di Putin). Il presidente Zelensky ha ribadito che la difesa a oltranza diha per l’Ucraina un’importanza “tattica”, quella che altri chiamano strategica. Perché, ha ripetuto, la caduta diaprirebbe ai russi la strada verso una città cruciale come Kramatorsk, o altri centri come Sloviansk. Zelensky contraddice dunque il giudizio, diventato luogo comune, sul rilievo solo simbolico, “da torneo”, dello scontro per le macerie di, e l’assicurazione ...

