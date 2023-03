Corruzione in Ucraina: i presunti progressi di Zelensky per entrare in una UE piena di scandali (Di giovedì 9 marzo 2023) Non potendo vantare alcuna vittoria militare o avanzamento strategico, il governo di Kiev deve trovare altri temi con cui scaldare l’opinione pubblica nazionale ed europea. E soprattutto far chiudere gli occhi di fronte alle contraddizioni di un Paese che Bruxelles addita come esempio di coraggio e di libertà. Nonostante la repressione delle minoranze, le unità militari di dichiarata ispirazione nazista e la Corruzione galoppante. E proprio sulla gloriosa lotta alle tangenti miliardarie Zelensky si gioca altre carte nella partita del destino europeo. Una lunga storia di Corruzione. I casi recenti Nella classifica mondiale pubblicata da Transparency International sulla Corruzione percepita, oggi l’Ucraina è al 116esimo posto su 180. In questo Paese la Corruzione è un fenomeno endemico, ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 9 marzo 2023) Non potendo vantare alcuna vittoria militare o avanzamento strategico, il governo di Kiev deve trovare altri temi con cui scaldare l’opinione pubblica nazionale ed europea. E soprattutto far chiudere gli occhi di fronte alle contraddizioni di un Paese che Bruxelles addita come esempio di coraggio e di libertà. Nonostante la repressione delle minoranze, le unità militari di dichiarata ispirazione nazista e lagaloppante. E proprio sulla gloriosa lotta alle tangenti miliardariesi gioca altre carte nella partita del destino europeo. Una lunga storia di. I casi recenti Nella classifica mondiale pubblicata da Transparency International sullapercepita, oggi l’è al 116esimo posto su 180. In questo Paese laè un fenomeno endemico, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Lamberto #Dini a @1giornodapecora: 'Da Zelensky non sarei andato, questo presidente dell'Ucraina non mi convince. H… - tint_adree : RT @OrtigiaP: BOOOM!! - Corruzione in Ucraina John Kerry: 'Tutti noi cercavamo di liberarci di quel Procuratore: io, Joe Biden e Obama' c'… - OrtigiaP : RT @OrtigiaP: BOOOM!! - Corruzione in Ucraina John Kerry: 'Tutti noi cercavamo di liberarci di quel Procuratore: io, Joe Biden e Obama' c'… - marckons : RT @OrtigiaP: BOOOM!! - Corruzione in Ucraina John Kerry: 'Tutti noi cercavamo di liberarci di quel Procuratore: io, Joe Biden e Obama' c'… - pdunista : #ucraina In confronto alla vicenda di corruzione del Parlamento europeo da parte del Qatar, quella di corruzione de… -