Coppa Italia, La Lega Serie A valuta il ritorno della fase a gironi (Tuttosport) (Di giovedì 9 marzo 2023) La Coppa Italia punta ad essere più appetibile e studia nuove soluzioni per la competizione. Nel Consiglio della Lega Serie A di martedì saranno presentate diverse proposte, tra queste anche una soluzione formata da gironi già adottata tra gli anni 70' e 80'. Si apprende da Tuttosport che l'idea sarà valutata per il triennio 2024-27: "Sarà valutata l'idea, per il triennio 2024-27, di tornare a una fase conclusiva con gironi all'Italiana come è successo per un certo periodo quattro e cinque decenni fa. Le ipotesi allo studio sono due. Quattro gironi da quattro squadre con una fase finale a sedici come quella attuale. Oppure quattro ...

