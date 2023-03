Coppa Europee Superlega, Perugia espugna Berlino: Modena batte Belchatow (Di giovedì 9 marzo 2023) Notte di sogni di coppe e di campioni per le italiane della Superlega di volley impegnate nei trofei continentali. Rispettivamente la Sir Sacoma Monini Perugia di scena a Berlino contro il Recycling Volleys nei quarti di finale... Leggi su today (Di giovedì 9 marzo 2023) Notte di sogni di coppe e di campioni per le italiane delladi volley impegnate nei trofei continentali. Rispettivamente la Sir Sacoma Moninidi scena acontro il Recycling Volleys nei quarti di finale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... karda70 : #Volleyball ?? #CoppaEuropee #Superlega: la @SIRVolleyPG #Perugia espugna #Berlino @BRVolleys: @modenavolley batte… - kanotsu1210 : RT @pilloledivolley: Coppe europee: successi in 4 set per Perugia e Modena che avvicinano le semifinali ?Champions League 4i andata ???? Berl… - pilloledivolley : Coppe europee: successi in 4 set per Perugia e Modena che avvicinano le semifinali ?Champions League 4i andata ???? B… - kanotsu1210 : RT @pilloledivolley: Coppe europee: Perugia e Modena provano a risollevare la due giorni europea delle italiane - Champions League 4i andat… - pilloledivolley : Coppe europee: Perugia e Modena provano a risollevare la due giorni europea delle italiane - Champions League 4i an… -