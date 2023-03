Coppa del Mondo | Venerdì il gigante con Bassino | Brignone e Goggia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : TRE PODI AL VOLO ?? Debutto vincente dell'Italia del tiro a volo in Coppa del Mondo a Doha (Qatar)! Nella prova di… - goggiasofia : SI. ???? Quarta coppa del Mondo di Dh ?? - ItaliaTeam_it : SOFIA, LA COPPA È TUAAAAAA ?? Goggia si piazza seconda a Kvitfjell e si porta a casa la sua quarta Coppa del Mondo… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Kilde rinuncia ai giganti di Kranjska Gora, la Coppa del Mondo è di fatto nelle mani di Marco Odermatt #fisalpine #AlpineSk… - SportRepubblica : Sci, Odermatt vince la Coppa del mondo generale con quattro gare d'anticipo -

Italia protagonista a Ostersund nella penultima tappa diMondo di biathlon, con Dorothea Wierer che trionfa davanti a Lisa Vittozzi al termine di una gara perfetta delle due azzurre al poligono. Per la sappadina arriva anche l'aritmetica conquista ...Dorothea Wierer vince l' individuale femminile di Ostersund , valida per laMondo 2022/23 di biathlon. Grande gara per l'azzurra, efficace sugli sci e senza nessuna errore al poligono. Grazie a questa splendida prestazione, Wierer completa un capolavoro sulle nevi ...... questache - come diceva Galliani - bastava sentire l'inno per trasformare le partite anche ... PiùMilan, che si è riaffacciato in Champions l'anno scorso, dopo averla guardata in tv dal 2014.

Calendario Coppa del Mondo sci alpino Are e Kranjska Gora 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

A Baku (Azerbaijan) è iniziata la terza tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale riservato ai singoli attrezzi. Prima giornata riservata alle qualif ...L’unico potenziale rivale dello svizzero, il velocista norvegese Aleksander Kilde, non può più raggiungerlo nelle sei gare che restano ...