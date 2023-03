Coppa del Mondo di Biathlon, Doro Wierer vince la 15 km a Ostersund (Di giovedì 9 marzo 2023) Il cielo di Östersund si tinge d’azzurro. Dorothea Wierer vince la gara individuale femminile da 15 km che apre il programma della penultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon sulla neve della località svedese. Secondo posto per Lisa Vittozzi, che con questo risultato si assicura la Coppa del Mondo di specialità per la seconda volta in carriera dopo il trionfo del 2019. Completa il podio la tedesca Denise Herrmann-Wick, che chiude in terza posizione. Ancora un grande successo, dunque, per il Biathlon femminile azzurro, che meno di un mese fa in Germania brindava al trionfo mondiale nella staffetta composta dalle stesse Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer oltre a Samuela Comola e Hannah ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023) Il cielo di Östersund si tinge d’azzurro.theala gara individuale femminile da 15 km che apre il programma della penultima tappa dideldisulla neve della località svedese. Secondo posto per Lisa Vittozzi, che con questo risultato si assicura ladeldi specialità per la seconda volta in carriera dopo il trionfo del 2019. Completa il podio la tedesca Denise Herrmann-Wick, che chiude in terza posizione. Ancora un grande successo, dunque, per ilfemminile azzurro, che meno di un mese fa in Germania brindava al trionfo mondiale nella staffetta composta dalle stesse Lisa Vittozzi etheaoltre a Samuela Comola e Hannah ...

