Convocati Spezia, le scelte di Semplici per l'Inter

Lo Spezia ha reso nota la lista dei Convocati per la sfida contro l'Inter: out Reca e Marchetti per squalifica, oltre ad Holm e Bastoni

Lo Spezia scenderà in campo domani sera contro l'Inter. Semplici dovrà fare a meno di Reca e Marchetti per squalifica, oltre ad Holm e Bastoni. Recuperati invece Ampadu ed Ekdal.

Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski.
Difensori: Ampadu, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski, Giorgeschi.
Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot, Zurkowski.
Attaccanti: Verde, Gyasi, Shomurodov, Nzola, Krollis, Maldini.

L'articolo proviene da Calcio News 24.

