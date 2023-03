Controsorpasso Genoa

Leggi su seriea24

Vittoria netta per il Genoa: finisce 4-0 al Ferraris contro il Cosenza, con i liguri che tornano al secondo posto in classifica con la sesta vittoria casalinga nelle ultime sette gare disputate. Subito la squadra di Gilardino in avanti con la traversa scheggiata da parte di Sabelli con un colpo di testa, poi i rossoblù vanno in vantaggio al 33? con l'incornata di Dragusin su cross di Gudmundsson. Il Cosenza sembra fuori dai giochi ma nel finale di tempo sfiora il pareggio con la spizzicata di D'Urso che va a sbattere sull'incrocio dei pali. Nella ripresa in tre minuti il Genoa chiude i giochi prima con Gudmundsson dopo l'errore di Calò e poi con la conclusione ravvicinata di Puscas. Poi al 33? il poker di Jagiello con una bella azione personale.