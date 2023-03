Controlli della Polizia a Soccavo, rimossi 26 veicoli abbandonati (Di giovedì 9 marzo 2023) Controlli della Polizia a Soccavo, rimossi 26 veicoli poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa Controlli della Polizia a Soccavo. Ieri mattina gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleo veicoli abbandonati hanno effettuato Controlli nelle vie Paolo della Valle e Catone.Nel corso dell’attività sono stati rimossi 6 motoveicoli e 20 autoveicoli poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa. Ti potrebbe interessare leggere anche: ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 9 marzo 2023)26poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa. Ieri mattina gli agenti didell’Ufficio Prevenzione Generale e personaleMunicipale Nucleohanno effettuatonelle vie PaoloValle e Catone.Nel corso dell’attività sono stati6 motoe 20 autopoiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa. Ti potrebbe interessare leggere anche: ...

