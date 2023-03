Contro violenza su donne e minori | la Polizia apre la ‘Casa di Irma’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Un’area giochi, un letto per l’emergenza, pareti dipinte con disegni colorati e rasserenanti. Nella sede del Commissariato di Ps a Castellammare di Stabia il questore di Napoli, Alessandro Giuliano ha tagliato il nastro della “Casa di Irma”, un’area dedicata ad accogliere lee ivittime di violenze, in un ambiente adeguato all’ascolto. Lo spazio e’ stato arredato in base alle indicazioni che il dirigente del commissariato di Castellammare di Stabia, Amalia Sorrentino, ha voluto per ricordare Imma Villani, vittima di femminicidio avvenuto il 19 marzo del 2018. ”Negli ultimi anni – ha ricordato Giuliano – questo commissariato e la sua dirigente hanno affrontato problemi gravissimi che hanno messo a dura prova chi lavorava in questa sede. Avere trasformato quella che in origine era ...