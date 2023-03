Conte: «Via dal Tottenham? A fine stagione le giuste valutazioni» (Di giovedì 9 marzo 2023) Conte non chiude a un addio al Tottenham a fine stagione. Dopo le voci su un ritorno all’Inter (vedi articolo) il manager degli Spurs, intervistato da Amazon Prime Video a seguito dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan (vedi articolo), rinvia il discorso sul suo futuro. COSA FA? – Si è parlato per tutta la settimana di un bis di Antonio Conte all’Inter, o comunque di un suo ritorno in Italia a fine stagione. Il manager del Tottenham è inevitabilmente chiamato a esprimersi sull’argomento: «Voglia di tornare in Italia? Stasera sono domande abbastanza cattive (ride, ndr). Sono provato perché ho subito un’operazione, io non mi sento niente. Continuo a lavorare, ho un contratto con il Tottenham e quindi rispetto il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023)non chiude a un addio al. Dopo le voci su un ritorno all’Inter (vedi articolo) il manager degli Spurs, intervistato da Amazon Prime Video a seguito dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan (vedi articolo), rinvia il discorso sul suo futuro. COSA FA? – Si è parlato per tutta la settimana di un bis di Antonioall’Inter, o comunque di un suo ritorno in Italia a. Il manager delè inevitabilmente chiamato a esprimersi sull’argomento: «Voglia di tornare in Italia? Stasera sono domande abbastanza cattive (ride, ndr). Sono provato perché ho subito un’operazione, io non mi sento niente. Continuo a lavorare, ho un contratto con ile quindi rispetto il ...

