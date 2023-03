Conte, siparietto in tv: 'Che domanda cattiva!' (Di giovedì 9 marzo 2023) Non è stata una serata facile per Antonio Conte . Dopo l'amara eliminazione dalla Champions per mano del Milan , il tecnico si è sottoposto alle "difficili" domande dei ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 marzo 2023) Non è stata una serata facile per Antonio. Dopo l'amara eliminazione dalla Champions per mano del Milan , il tecnico si è sottoposto alle "difficili" domande dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Conte, siparietto in tv: 'Che domanda cattiva!': Botta e risposta del tecnico nel post gara del match con il Milan… - mrcllznn : @foggylady @RobertoLocate14 Non solo… - MMaximilione : @LaStampa e tutti dimentichiamo che i morti che ha fatto Conte però li abbiamo decretati 'segreto militare'... e ne… - PinoRus73044949 : @Virna25marzo sei resciuscitato pezzo di merda guarda striscia la notizia c,è un siparietto dove fanno vedere i mos… - Roberto13387634 : E come ci siete stati dietroooo -