Conte | ritorno in Serie A dopo il Tottenham? Un fattore su tutti farà la differenza

(Di giovedì 9 marzo 2023) Antonio, ci risiamo. Classico mal di panciauna brutta esperienza, in questo caso la sconfitta in Champions League delcontro il Milan. Malumore e sconforto nelle dichiarazioni dell’ex allenatore dell’Interl’ultima sfida persa, la storia che si ripete. Al termine della stagione tornerà inA? Un, tra i tanti,la. STESSO EPISODIO – Antonioal suo secondo anno alpotrebbe dire addio gli inglesi al termine della stagione. L’ex allenatore dell’Interla sconfitta in Champions League con il Milan, è tornato a parlare del suo contratto in scadenze e delle valutazioni cheal termine della stagione per decidere ...

il brasiliano ha attaccato il suo allenatore e il modo in cui gli Spurs hanno giocato il... Non capisco per non gioco e il tecnico non mi schieri. Stavo andando bene, con due vittorie ... il futuro di Antonio, molto criticato per l'andamento di questa stagione, è ufficialmente in bilico. Secondo quanto riportato da The Times , Mauricio Pochettino sembrerebbe prossimo ad un...

CHAMPIONS LEAGUE - Dopo l'eliminazione agli ottavi per mano del Milan di Stefano Pioli, buona parte dello stadio nel Nord di Londra ha invocato il ritorno di Ma ...La sconfitta in Champions League del Tottenham ai danni del Milan è stata una grossa delusione per gli Spurs. Il futuro di Antonio Conte, molto criticato per l'andamento di questa stagione, è ufficial ...