Conte non può tornare alla Juventus: il motivo spiazza tutti (Di giovedì 9 marzo 2023) Le strade tra la Juventus e Conte non sembrano destinate a rincontrarsi; ecco perché il tecnico non siederà sulla panchina dei bianconeri. Una volta terminata la stagione, la Juventus dovrà fare delle attente valutazioni; è chiaro come inciderà il discorso relativo alla partita extra campo che la società sta disputando. In ogni caso, per il prossimo anno, molto dipenderà dalla qualificazione Champions. Strappare il pass per la principale competizione europea, che sia dal campionato o tramite l’Europa League, è fondamentale sotto diversi aspetti. Uno di questi è la conferma di alcuni giocatori ma anche dello stesso tecnico. Da quello che risulta, infatti, Allegri sembra avere il destino legato alla Champions League; in caso di mancata qualificazione si potrebbe anche scegliere di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 9 marzo 2023) Le strade tra lanon sembrano destinate a rincontrarsi; ecco perché il tecnico non siederà sulla panchina dei bianconeri. Una volta terminata la stagione, ladovrà fare delle attente valutazioni; è chiaro come inciderà il discorso relativopartita extra campo che la società sta disputando. In ogni caso, per il prossimo anno, molto dipenderà dqualificazione Champions. Strappare il pass per la principale competizione europea, che sia dal campionato o tramite l’Europa League, è fondamentale sotto diversi aspetti. Uno di questi è la conferma di alcuni giocatori ma anche dello stesso tecnico. Da quello che risulta, infatti, Allegri sembra avere il destino legatoChampions League; in caso di mancata qualificazione si potrebbe anche scegliere di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - GiuseppeConteIT : SUPERBONUS – SPAZZATE VIA LE BUFALE È stata solo becera propaganda del Governo e della maggioranza. Non c'è nessun… - Giorgiolaporta : Che bello l’effetto #Schlein nei #sondaggi: cresce il #Pd ma vampirizza gli altri partiti di #opposizione. I parti… - Deianir17128382 : RT @elvielly: @sandrogozi @RenewEurope Non so se era peggio il governo Conte/Salvini con i decreti sicurezza o l’attuale che fa di una trag… - Pirichello : RT @farted94: Mi dicono dalla regia che da Narnia “il tottenham ha perso perché Conte non c’ha più voglia” Proprio un ruttazzo buttato lì -