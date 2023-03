Conte (Inps): 'Stop a reclutamento massivo, ragionare per competenze' (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Anche l'azienda pubblica comincia a porsi il problema del 'talent attraction', cioè la capacità di attrarre le persone giuste per l'azienda, e per questo deve ristrutturarsi sia all'interno che all'esterno individuando quali siano le persone necessarie. La nostra strategia non è più un reclutamento massivo, perché spersonalizza la persona diventando un meccanismo dell'ingranaggio". A dirlo oggi Giuseppe Conte, direttore centrale risorse umane Inps, intervenendo alla terza edizione del Forum talent acquisition di Comunicazione Italiana, l'appuntamento italiano del Digital recruiting e dell'employer branding. L'evento è organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con l'Associazione For Human Community e vede la partecipazione di Adnkronos in qualità di Main Media Partner ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Anche l'azienda pubblica comincia a porsi il problema del 'talent attraction', cioè la capacità di attrarre le persone giuste per l'azienda, e per questo deve ristrutturarsi sia all'interno che all'esterno individuando quali siano le persone necessarie. La nostra strategia non è più un, perché spersonalizza la persona diventando un meccanismo dell'ingranaggio". A dirlo oggi Giuseppe, direttore centrale risorse umane, intervenendo alla terza edizione del Forum talent acquisition di Comunicazione Italiana, l'appuntamento italiano del Digital recruiting e dell'employer branding. L'evento è organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con l'Associazione For Human Community e vede la partecipazione di Adnkronos in qualità di Main Media Partner ...

