Conte incontra la presidente del Parlamento europeo Metsola: “Cordiale confronto” (Di giovedì 9 marzo 2023) BRUXELLES – Ieri il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (foto) ha avuto un “Cordiale confronto” a Bruxelles con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Queste le parole dell’ex premier a proposito della presidente: “Apprezziamo il suo impegno nel porre un argine a casi di corruzione e interferenze straniere come il Qatargate. E sui migranti è ora di una vera presenza dell’Ue: superiamo Dublino, l’Italia non resti sola”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 marzo 2023) BRUXELLES – Ieri il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe(foto) ha avuto un “” a Bruxelles con ladelRoberta. Queste le parole dell’ex premier a proposito della: “Apprezziamo il suo impegno nel porre un argine a casi di corruzione e interferenze straniere come il Qatargate. E sui migranti è ora di una vera presenza dell’Ue: superiamo Dublino, l’Italia non resti sola”. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Corteo antifascista di #Firenze, Elly #Schlein incontra Giuseppe #Conte: 'Lavorare insieme a 5 Stelle e Sinistra Ec… - Fuseniha : Se il Tottenham incontra la Fiorentina di Italiano non esce vivo. Antonio Conte è una roba orrenda in Europa e qua… - PoliticaNewsNow : Parlamento Ue, Conte incontra Metsola: 'Superiamo Dublino, Italia non resti sola' - mgpetrone12 : @stanzaselvaggia Michele pur dicendo cose giuste gira sempre intorno al suo orticello e quando incontra qualcuno ch… - kiariva46 : @ChrisRicchiuti @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Graziosa intelligente e dignitosa ..ci sa fare ..ed è la sua prima… -