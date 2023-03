Consiglio dei Ministri a Cutro, via libera al decreto migranti: cosa prevede (Di giovedì 9 marzo 2023) Cutro – Via libera al “decreto migranti”, che prevede fino a 30 anni di carcere per gli scafisti, così come stabilito nella bozza trapelata nel pomeriggio(leggi qui). E’ quanto emerge dall’esito del Consiglio dei Ministri di Cutro, in cui il 26 febbraio il naufragio di un barcone ha causato 72 morti accertate. Al termine del CdM, il Governo ha tenuto un’attesa conferenza stampa nella sala del Comune. “Non potevamo rispondere alla stage di Cutro senza dare un segnale concreto, perché noi siamo il governo, il nostro compito è trovare soluzioni ai problemi. Penso che il modo migliore per onorare le vittime è fare quel che si può fare affinché non si vadano a ripetere tragedie come queste”. Così la presidente del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023)– Viaal “”, chefino a 30 anni di carcere per gli scafisti, così come stabilito nella bozza trapelata nel pomeriggio(leggi qui). E’ quanto emerge dall’esito deldeidi, in cui il 26 febbraio il naufragio di un barcone ha causato 72 morti accertate. Al termine del CdM, il Governo ha tenuto un’attesa conferenza stampa nella sala del Comune. “Non potevamo rispondere alla stage disenza dare un segnale concreto, perché noi siamo il governo, il nostro compito è trovare soluzioni ai problemi. Penso che il modo migliore per onorare le vittime è fare quel che si può fare affinché non si vadano a ripetere tragedie come queste”. Così la presidente del ...

