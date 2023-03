Consiglio dei ministri a Cutro, Meloni: "Fermare la tratta di essere umani". DIRETTA (Di giovedì 9 marzo 2023) L’estensione del decreto flussi, pene più severe per gli scafisti (fino a 30 anni, nei casi più gravi) e procedure snellite per l’ingresso legale in Italia, tutto in un unico decreto che ha ricevuto il Consiglio dei ministri sull'immigrazione che si è tenuto nel palazzo del Comune di Cutro. "Il governo è attento al dossier migranti" e intende "Fermare la tratta di essere umani", ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa insieme ai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Meloni ha sottolineato la "politica di maggiore fermezza" alla base del decreto, soprattutto contro gli scafisti (MIGRANTI: LO ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 marzo 2023) L’estensione del decreto flussi, pene più severe per gli scafisti (fino a 30 anni, nei casi più gravi) e procedure snellite per l’ingresso legale in Italia, tutto in un unico decreto che ha ricevuto ildeisull'immigrazione che si è tenuto nel palazzo del Comune di. "Il governo è attento al dossier migranti" e intende "ladi", ha detto la premier Giorgiain conferenza stampa insieme ai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano.ha sottolineato la "politica di maggiore fermezza" alla base del decreto, soprattutto contro gli scafisti (MIGRANTI: LO ...

