Consiglio dei Ministri a Cutro e sicurezza nelle città a “Dritto e rovescio” (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, Trasmissione Tv Dritto e rovescio – Paolo Del DebbioNella puntata del 9 marzo del programma in onda su Retequattro si parlerà anche del futuro del reddito di cittadinanza Questa sera, giovedì 9 marzo, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio” condotto da Paolo Del Debbio, ampio spazio sarà dedicato alle decisioni prese sul dossier migranti nel Consiglio dei Ministri, simbolicamente svolto a Cutro, luogo del tragico naufragio dei giorni scorsi. Un approfondimento anche sulle polemiche relative ai soccorsi, che hanno coinvolto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Governo. Nel corso della puntata, una pagina sarà dedicata al tema sicurezza nelle città dopo l’ultimo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, Trasmissione Tv– Paolo Del DebbioNella puntata del 9 marzo del programma in onda su Retequattro si parlerà anche del futuro del reddito di cittadinanza Questa sera, giovedì 9 marzo, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “” condotto da Paolo Del Debbio, ampio spazio sarà dedicato alle decisioni prese sul dossier migranti neldei, simbolicamente svolto a, luogo del tragico naufragio dei giorni scorsi. Un approfondimento anche sulle polemiche relative ai soccorsi, che hanno coinvolto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Governo. Nel corso della puntata, una pagina sarà dedicata al temadopo l’ultimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato domani 9 marzo, alle ore 15.45, nella sede del Municipio di Cutro (KR). Al te… - fattoquotidiano : Regione Lazio, l’ex candidata dei 5 stelle Bianchi lascia il consiglio regionale: ipotesi candidatura alle Europee - stanzaselvaggia : Il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti chiede che si apra un procedimento contro Piazza pulita perché h… - skyqueen1991 : RT @ilruttosovrano: Gli hanno detto che viaggiano in crociera, che vengono ospitati in hotel con il WiFi, che scappano e non fanno nulla pe… - ilgiornale : Lavori in corso sulla tratta Palazzo Chigi-Quirinale in vista del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio a Cutro… -