Consigliera Veneto molestata: Fdi sospende Joe Formaggio (Di giovedì 9 marzo 2023) Il consigliere regionale Joe Formaggio è stato sospeso da ogni carica e incarico in Fratelli d'Italia. Al centro, le polemiche per presunte molestie ai danni di Milena Cecchetto, anche lei Consigliera regionale del Veneto. La Cecchetto ha puntato il dito contro il collega che l’avrebbe molestata ieri nel corso di una pausa nei lavoro a Palazzo Ferri Fini, sede del Consiglio Regionale del Veneto.La donna ha dichiarato che Formaggio si sarebbe seduto accanto a lei per scambiare qualche parola e poi, stando alla ricostruzione, l’avrebbe palpeggiata. “Mi ha molestato - ha detto la Consigliera -. Quello che è successo è inqualificabile ed inaccettabile. Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere”. Joe Formaggio, dal canto suo, ha negato ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 marzo 2023) Il consigliere regionale Joeè stato sospeso da ogni carica e incarico in Fratelli d'Italia. Al centro, le polemiche per presunte molestie ai danni di Milena Cecchetto, anche leiregionale del. La Cecchetto ha puntato il dito contro il collega che l’avrebbeieri nel corso di una pausa nei lavoro a Palazzo Ferri Fini, sede del Consiglio Regionale del.La donna ha dichiarato chesi sarebbe seduto accanto a lei per scambiare qualche parola e poi, stando alla ricostruzione, l’avrebbe palpeggiata. “Mi ha molestato - ha detto la-. Quello che è successo è inqualificabile ed inaccettabile. Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere”. Joe, dal canto suo, ha negato ...

