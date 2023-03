Conferenza stampa Mourinho: «Se andiamo in Spagna pensando alla Lazio perdiamo» (Di giovedì 9 marzo 2023) Conferenza stampa Mourinho: le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e Real Sociedad. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa dopo Roma-Real Sociedad di Europa League. CONTROLLO AVVERSARIO – «Non è un caso, ma abbiamo perso partite in casa: Lazio, Atalanta, Bologna, abbiamo pareggiato con il Torino. Non siamo una squadra che segna tanto, non abbiamo poche soluzioni offensive. I terzini li possiamo cambiare, sono freschi, hanno gamba, ma in attacco non abbiamo tanto. Qualche gol può fare la differenza nella seconda gara. Dopo che è entrato Belotti, io non avevo più un attaccante è in panchina. Abbiamo poche opzioni, ma la nostra forza è l’organizzazione della ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023): le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e Real Sociedad. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – José, allenatore della Roma, ha parlato indopo Roma-Real Sociedad di Europa League. CONTROLLO AVVERSARIO – «Non è un caso, ma abbiamo perso partite in casa:, Atalanta, Bologna, abbiamo pareggiato con il Torino. Non siamo una squadra che segna tanto, non abbiamo poche soluzioni offensive. I terzini li possiamo cambiare, sono freschi, hanno gamba, ma in attacco non abbiamo tanto. Qualche gol può fare la differenza nella seconda gara. Dopo che è entrato Belotti, io non avevo più un attaccante è in panchina. Abbiamo poche opzioni, ma la nostra forza è l’organizzazione della ...

